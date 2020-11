Ingv: dalla Miniera alle Onde Gravitazionali, Sos Enattos in Sardegna individuato come sito ideale per l'osservatorio ET (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per operare al meglio delle sue potenzialità, l'osservatorio ET dovrà essere realizzato in un'area geologicamente stabile e scarsamente abitata: le vibrazioni del suolo (di origine sia artificiale che naturale) possono, infatti, mascherare il debole segnale generato dal passaggio di un'onda gravitazionale. I siti candidati ad ospitarlo sono due: la Sardegna con Sos Enattos, appunto, e il Limburgo - regione al confine tra Belgio, Germania ed Olanda. "Caratterizzare sismologicamente un sito", spiega Carlo Giunchi, ricercatore dell'Ingv "significa identificarne il rumore di fondo causato dalle vibrazioni naturali e dall'attività antropica. Abbiamo dunque installato, in collaborazione con l'Infn e l'Università di Sassari, alcuni sismometri presso la miniera di Sos Enattos per analizzare, fin nei valori minimi, l'ampiezza e la frequenza delle vibrazioni e comprenderne le sorgenti principali. Dalle registrazioni effettuate è emerso che ci troviamo in uno dei siti più silenziosi al mondo, caratteristica che lo rende particolarmente adatto per l'installazione del telescopio ET giacché esso solo in tali condizioni massimizza le sue capacità di rilevamento degli eventi cosmici. Inoltre, uno dei sensori installati è entrato a far parte della Rete Sismica Nazionale dell'Ingv, che si arricchisce così di una stazione di misura di elevata qualità". "Lo studio delle onde gravitazionali", prosegue Luca Naticchioni, ricercatore dell'Infn, "è molto importante perché permette di far luce su fenomeni cosmici come la fusione di sistemi binari di buchi neri e di stelle di neutroni, fornendo informazioni preziose, tanto per la fisica fondamentale quanto per lo studio dell'evoluzione dell'universo. Questi fenomeni, che avvengono a distanze enormi, provocano perturbazioni nel "tessuto" dello spaziotempo che possono essere osservate da terra mediante interferometria laser con rilevatori estremamente sensibili e complessi. Lo studio del sito di Sos Enattos, candidato a ospitare ET, ha coinvolto enti con caratterizzazioni disciplinari differenti ma con interessanti complementarietà, come appunto l'Infn e l'Ingv". (segue) (Com)