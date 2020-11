Ingv: dalla Miniera alle Onde Gravitazionali, Sos Enattos in Sardegna individuato come sito ideale per l'osservatorio ET (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il passaggio successivo", aggiunge Domenico D'Urso dell'Università di Sassari, "sarà quello di caratterizzare il sottosuolo del sito in oggetto perché il grande rivelatore di onde gravitazionali sarà costituito da un sistema di gallerie sotterranee disposte a triangolo che ospiteranno degli interferometri laser ad altissima precisione. Queste rilevazioni saranno necessarie per capire come mettere a punto il sistema di gallerie, individuando al contempo le sorgenti del rumore e minimizzare i relativi effetti". "Prevediamo infine", conclude Gilberto Saccorotti dell'Ingv, "l'installazione di un grande numero di sismometri che, funzionando come un'antenna, permetteranno di misurare le direzioni di propagazione delle onde elastiche che costituiscono il rumore sismico, per comprendere al meglio i fenomeni che lo generano. La collaborazione posta in essere per questo studio ha prodotto una sinergia eccezionale fra i diversi Enti di Ricerca ed Università, fornendo basi solide per un progetto di ampio respiro e di lunga prospettiva quale ET, ed offrendo, tra l'altro, risultati di immediato utilizzo per il monitoraggio sismico attuato costantemente dall'INGV su tutto il territorio nazionale". (Com)