Spagna: Pp proporrà istituzione autorità indipendente per gestione fondi europei

- Il Partito popolare (Pp) formalizzerà oggi al Congresso dei deputati spagnolo la proposta di istituzione di un'autorità indipendente per la gestione delle risorse che saranno destinate alla Spagna del Fondo per la ripresa per affrontare la crisi scatenata dal Covid-19. I popolari chiederanno al governo di approvare con decreto legge sotto la presidenza di "una personalità di riconosciuto prestigio professionale" eletta dal Congresso a maggioranza qualificata. Il Pp sostiene che questa autorità dovrebbe avere tra le sue funzioni quella di stabilire le priorità di investimento dei fondi della Next Generation, ottimizzare le risorse pubbliche, che in collaborazione con gli investimenti privati, dovrebbero promuovere la crescita economica, così come la ristrutturazione e la modernizzazione dei "settori economici più vulnerabili". Il Pp, infine, proporrà che il personale del nuovo organismo sia costituito da funzionari pubblici e da dipendenti dipendenti di organizzazioni nazionali o internazionali al fine di "attrarre manager competenti del settore privato, con una comprovata esperienza e una comprovata esperienza". (Spm)