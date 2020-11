Lavoro: Rossi (Ugl Roma), Stato riparta da piano strategico industriale su infrastrutture e Pa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato per arginare gli effetti della crisi economica e del lavoro generata dall'emergenza sanitaria dovrebbe adottare un piano strategico industriale a partire dalle infrastrutture e dalla Pubblica amministrazione. È quanto ha sostenuto il segretario della Ugl di Roma e provincia, Ermenegildo Rossi, in un'intervista ad "Agenzia Nova". "O noi troviamo i soldi con un grande patto con gli italiani oppure dobbiamo avere sicurezza che questa Europa dà la certezza ai propri Stati di avere le risorse per farli ripartire – ha detto Rossi –. Nel momento in cui avremo deciso questo, e dobbiamo dare certezza agli italiani che arriveranno questi soldi, ci sarà da affrontare un discorso: un piano strategico industriale per lo Stato italiano". (segue) (Rer)