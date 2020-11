Lavoro: Rossi (Ugl Roma), Stato riparta da piano strategico industriale su infrastrutture e Pa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Spesso – ha aggiunto il segretario di Ugl Roma e provincia – si parla di infrastrutture, noi abbiamo grandissimi problemi di infrastrutture, potrebbe essere un capitolo per dare posti di lavoro. C'è una carenza di personale pubblico, poi. Sia nelle infrastrutture, sia nel pubblico possiamo trovare la spinta, con accordi diversi, anche a livello sindacale e di lavoro, per far ripartire immediatamente il lavoro. Se alla fine ci troviamo un milione di disoccupati ma allo stesso tempo ci sono gli investimenti per recuperare il tessuto economico ci siamo salvati. Altrimenti, se non c'è questo – ha concluso Rossi –, e non c'è la capacità di decidere in favore di qualcosa che porta risultati, noi abbiamo perso la guerra, perché questa è una guerra". (Rer)