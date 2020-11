Roma: Rossi (Ugl), giunta Raggi non ha funzionato, sindaca non si è presa responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo quattro anni di amministrazione M5s il sindacato Ugl di Roma e provincia tira le somme attraverso il suo segretario, Ermenegildo Rossi, che afferma: "Questa giunta non ha funzionato a Roma" e "una delle prove più schiaccianti" è la presenza dei "cinghiali in città". In un'intervista ad "Agenzia Nova" Rossi spiega: "All'inizio del mandato della sindaca Virginia Raggi sapevamo perfettamente che Roma, con tutti i problemi che si trascinava, non poteva essere messa a posto con una bacchetta magica. Il nostro atteggiamento è stato di confronto, concertazione, ci siamo messi in gioco sulle soluzioni da adottare per le tematiche del sociale e del lavoro, e atteso. Andando avanti con il tempo però ci siamo accorti che non c'era la volontà politica di una concertazione tra le parti". (segue) (Rer)