Roma: Rossi (Ugl), giunta Raggi non ha funzionato, sindaca non si è presa responsabilità (2)

- "Dopo due anni – aggiunge - ci siamo accorti che non c'era questa volontà ma iniziavamo a vedere anche una non capacità nel portare avanti le politiche sul territorio per il sociale e per il lavoro". Per Rossi "il primo punto del fallimento" è dato dal fatto che "dell'intera giunta con cui la sindaca Raggi si è presentata per poter essere eletta forse è rimasto qualcuno. Lì è il primo fallimento. Si è presentata dicendo questi sono i miei assessori e oggi questi assessori, la maggior parte, non ci sono più. Se mi metto a contare gli assessori credo che siamo sui 30 o 35 che si sono avvicendati. È un punto centrale. I problemi non li ha risolti né quello che c'era prima né quello che c'è adesso". (segue) (Rer)