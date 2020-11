Roma: Rossi (Ugl), giunta Raggi non ha funzionato, sindaca non si è presa responsabilità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre "i problemi più importanti sono i trasporti e l'immondizia – sottolinea Rossi -, per non parlare delle buche e degli alberi che cadono, quindi il verde. In Ama abbiamo perso il conto di quanti Cda si sono avvicendati e c'è un bilancio del 2017 che non è stato approvato. Qual è il piano industriale di questa società? Non esiste, perché senza un bilancio approvato le banche non danno prestiti e senza investimenti non si fanno piani industriali. I cinghiali sono venuti in città perché sono 4 anni che mangiano immondizia. Ci ride dietro tutto il mondo, è la prova che in 4 anni l'immondizia a Roma c'è sempre stata e una Capitale non si merita di avere i cinghiali che pascolano nell'immondizia e non meritiamo di dare questa immagine di Roma al mondo". (segue) (Rer)