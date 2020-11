Roma: Rossi (Ugl), giunta Raggi non ha funzionato, sindaca non si è presa responsabilità (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora sul fronte della sicurezza: "Con il coronavirus ci sono meno persone in strada e sicuramente c'è stato un miglioramento – precisa Rossi –. Se andiamo da marzo a ritroso, però, uno dei capitoli più incredibili a Roma era proprio la sicurezza, la malavita e la piccola criminalità che erano evidenti nel tessuto sociale di questa città. La sindaca però dice sempre che è colpa degli altri. In un mese hanno bruciato 34 cassonetti dell'immondizia, la sindaca dice che è colpa dei malavitosi e addirittura che è stato fatto anche un danno economico alla città. Ma il capo della sicurezza in una città chi è? È sempre lei, e io non capisco. Bisogna avere la capacità – conclude – di dire la responsabilità è mia e devo trovare la soluzione". (Rer)