Myanmar-Cina: presidente Xi si congratula con partito di Aung San Suu Kyi per rielezione

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, ha inviato una lettera ad Aung San Suu Kyi, presidente della Lega nazionale per la democrazia, al potere in Myanmar, congratulandosi con il suo partito per aver mantenuto il potere nelle recenti elezioni generali. Nella sua lettera di congratulazioni, Xi si è detto lieto del successo delle elezioni e convinto che Aung San Suu Kyi porterà la Lega nazionale per la democrazia del Myanmar a ottenere buoni risultati. "Vorrei estendere le mie sincere congratulazioni a lei e al popolo del Myanmar. Credo che sotto la sua guida, la Lega nazionale per la democrazia realizzerà maggiori risultati per la nobile causa della prosperità del Paese", ha affermato il leader cinese. Xi ha sottolineato che Cina e Myanmar sono buoni vicini e ha ricordato che quest'anno i due paesi festeggeranno il 70mo anniversario dell'instaurazione delle relazioni diplomatiche. Xi ha sottolineato che il Partito comunista cinese e la Lega nazionale per la democrazia del Myanmar hanno mantenuto scambi stretti e amichevoli che hanno svolto un ruolo importante nello sviluppo sano e stabile delle relazioni bilaterali. (segue) (Cip)