Regno Unito: cresce il numero di minori indagati per radicalizzazione di estrema destra

- Secondo quanto riporta l'emittente britannica "Sky News", il numero di minori a essere indagati per sospetta radicalizzazione di ideologie di estrema destra sarebbe in fortissima ascesa, e tra gli indagati vi sarebbero perfino minori al di sotto dei dieci anni. Secondo dati del ministero dell'Interno britannico, il numero di minori segnalati al programma antiterrorismo del governo "Channel" a causa del loro possibile coinvolgimento con l'estrema destra sarebbe di 682 nel biennio 2017-2018, un numero oltre cinque volte superiore alle 131 segnalazioni del periodo 2014-15. Di quei 682, 24 avrebbero meno di 10 anni di età. Per la prima volta da quando tali dati hanno iniziato ad essere registrati, fa notare "Sky News", il numero di persone segnalate per radicalizzazione ideologica di estrema destra ha raggiunto quello di coloro segnalati per sospetta radicalizzazione islamica nel mese di marzo 2019. (Rel)