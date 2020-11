Roma 2021: Rossi (Ugl), prossimo sindaco sia autorevole e lavori subito su poteri speciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come tutte le organizzazioni sindacali noi tuteliamo il lavoro e il sociale e guardiamo a quello. Il nuovo sindaco speriamo che abbia un atteggiamento totalmente diverso" dalla sindaca Virginia Raggi. Lo ha detto il segretario della Ugl di Roma e provincia, Ermenegildo Rossi, in un'intervista ad "Agenzia Nova". "Quando il sindacato dichiara uno sciopero generale" come avvenuto nell'ottobre del 2019 "è un grido di dolore, e un sindaco deve prendersi le responsabilità delle soluzioni – ha aggiunto Rossi -. Non entro nel merito di quelli che si stanno candidando o si candideranno, credo che i giochi politici non siano terminati. Per noi di Ugl – ha sottolineato il segretario del sindacato romano - il prossimo sindaco di Roma deve essere uno statista, una persona che conosce perfettamente la macchina del governo e quella della burocrazia, una persona che ha un'esperienza politica tale da poter esprimere autorevolezza". (segue) (Rer)