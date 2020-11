Roma 2021: Rossi (Ugl), prossimo sindaco sia autorevole e lavori subito su poteri speciali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Roma abbiamo bisogno di un sindaco autorevole", ha ribadito il sindacalista. "L'autorevolezza il sindaco deve esprimerla su due punti: la prima promessa ai romani deve essere portare alla figura del sindaco di Roma i poteri speciali tramite una legge di governo, l'altro punto – ha sottolineato Rossi - è che il futuro sindaco si deve presentare con una giunta che per capacità ed esperienza è quasi più brava del sindaco. Solo con una squadra di professionisti della politica e tecnici si può avere autorevolezza. E se di questa squadra ne salta uno o due – ha proseguito -, lì si peserà il valore del sindaco". Infine un appello: "A chi sarà il prossimo sindaco chiedo soltanto una cosa – ha concluso Rossi - che si prenda la responsabilità per il ruolo che ha e non dica che i romani sono brutti e cattivi, i romani sono bravissime persone che stanno lottando, in questo momento. Il prossimo sindaco si prenda le responsabilità del ruolo che ha". (Rer)