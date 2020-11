Commercio estero: Istat, +2,7 per cento export a settembre, -0,6 per cento import

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A settembre 2020 si stima una crescita congiunturale per le esportazioni (+2,7 per cento) e una lieve flessione per le importazioni (-0,6 per cento). L’aumento su base mensile dell’export è dovuto al marcato incremento delle vendite verso i mercati extra Ue (+8,1 per cento), mentre quelle verso l’area Ue sono in lieve calo (-2,1 per cento). Così l'Istat nella nota relativa al commercio con l’estero e prezzi all’import. Nel terzo trimestre 2020, rispetto al precedente, l’export segna un aumento del 30,4 per cento, cui contribuiscono per due terzi i forti incrementi delle vendite di beni strumentali e beni intermedi verso entrambi i principali mercati di sbocco, Ue ed extra Ue. Nello stesso periodo, le importazioni crescono del 21,7 per cento. A settembre 2020 l’export registra una crescita su base annua del 2,1 per cento,dovuta all’aumento delle vendite sia verso l’area extra Ue (+2,8 per cento) sia, in misura minore, verso quella Ue (+1,4 per cento). L’import segna ancora una flessione,sebbene indecisa attenuazione (-6,4 per cento, era -12,6 per cento ad agosto),determinata in particolare dal calo degli acquisti dall’area extra Ue (-12,3 per cento), mentre quello dall’area Ue è molto più contenuto(-1,9 per cento). Tra i settori che contribuiscono maggiormente all’aumento tendenziale dell’export si segnalano mezzi di trasporto, autoveicoli esclusi (+28,7 per cento), metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (+9,9 per cento), articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+8,2 per cento),articoli di abbigliamento, anche in pelle e in pelliccia (+6,4 per cento)e autoveicoli (+5,8 per cento). In forte diminuzione, su base annua, le esportazioni di prodotti petroliferi raffinati (-51,1 per cento).(Ren)