Polonia: portavoce governo, ci aspettiamo proposte dopo il veto al bilancio Ue

- La Polonia si aspetta nuove proposte che siano in linea con i trattati dell'Unione europea dopo il veto posto al bilancio Ue per il 2021-2027. Lo ha detto stamane all'emittente "Polskie Radio" il portavoce del governo di Varsavia, Piotr Muller. Qualsiasi proposta arrivi da parte di Bruxelles non deve per lui oltrepassare le competenze dell'Unione determinate dai trattati e deve assecondare l'accordo su bilancio e fondo di ripresa dello scorso luglio. Ieri Polonia e Ungheria hanno lanciato "un segnale chiaro", ovvero che "non possono dare l'assenso a una soluzione che in modo arbitrario crei norme giuridiche che non sono in linea con i trattati", ha detto Muller. In relazione a quanto successo, il portavoce ritiene che la presidente di turno tedesca dell'Ue avanzerà nuove soluzioni. Già ieri la Slovenia ha fatto appello a un compromesso e per Muller questo segnala che altri Paesi Ue vedono che il meccanismo di condizionalità sullo stato di diritto finora proposto "non ha possibilità di essere adottato all'unanimità". (segue) (Vap)