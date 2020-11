Polonia: portavoce governo, ci aspettiamo proposte dopo il veto al bilancio Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due Stati membri hanno espresso la loro opposizione a un elemento del quadro finanziario pluriennale (Qfp) dell'Unione europea. Lo ha annunciato via Twitter il portavoce della presidenza tedesca del Consiglio, Sebastian Fischer. Oggi, in sede di Comitato dei rappresentanti permanenti dell'Ue, gli ambasciatori di Polonia e Ungheria hanno bloccato l'accordo raggiunto tra Consiglio e Parlamento sul Qfp 2021-2027 per la questione della condizionalità sullo stato di diritto, "ma non sulla sostanza dell'accordo sul Qfp", ha spiegato Fischer. (Vap)