Russia: Centro Vektor avvia test post-registrazione per vaccino contro coronavirus

- Il Centro di ricerca Vektor ha avviato le sperimentazioni post-registrazione del vaccino contro il coronavirus EpiVacCorona. Lo ha annunciato il direttore dell'agenzia russa per la tutela del consumatore, (Rospotrebnadzor) Anna Popova. "Attualmente è in corso la terza fase: i test di post-registrazione", ha dichiarato Popova nel corso di un webinar. Il vaccino è stato registrato il 13 ottobre. Il primo vaccino, lo Sputnik V, è ugualmente sottoposto a test post-registrazione e si è già dimostrato efficace, ha osservato Popova. In Russia, 17 organizzazioni scientifiche stanno sviluppando 26 varianti di vaccino contro il coronavirus. (Rum)