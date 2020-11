© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per gli Affari europei, Enzo Amendola, sta partecipando in videoconferenza al Consiglio affari generali in preparazione del prossimo Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre. È quanto riferito dallo stesso Amendola su Twitter. In agenda si parla di stato di diritto; l’allargamento dell'Unione europea; il Quadro finanziario pluriennale 2021-2027; e la lotta all'antisemitismo. (Res)