Singapore: premier Lee, Stato rischia disavanzo nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Singapore non riuscirà quasi certamente a mantenere un bilancio pubblico in attivo il prossimo febbraio, a causa delle ricadute economiche della pandemia di coronavirus. Lo ha dichiarato oggi, 17 novembre, il primo ministro della Città-Stato, Lee Hsien Loong, che si è detto pessimista anche in merito alla possibilità di mantenere un equilibrio di bilancio. Lee ha avvertito che il ritorno a bilanci “prudenti ed equilibrati” potrebbe richiedere del tempo: “è necessario spendere denaro per il covid, e l’economia è in affanno. Da un punto di vista meramente anti-ciclico, non è consigliabile dare un impulso fiscale negativo”, ha dichiarato Lee.”E’ necessario consentire all’economia di operare su un piano equilibrato, tutelare il più possibile l’occupazione, e garantire alle persone che perdono il lavoro un aiuto per aiutarle a superare questo periodo difficile”, ha dichiarato il primo ministro, nel corso di una intervista concessa a “Bloomberg”. Ad oggi Singapore ha attinto a 52 miliardi di dollari delle sue riserve pubbliche per far fronte all’emergenza sanitaria globale. (segue) (Fim)