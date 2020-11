Singapore: premier Lee, Stato rischia disavanzo nel 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Singapore e Malesia puntano ad accelerare la riapertura delle rispettive economie a seguito della crisi innescata dalla pandemia del coronavirus, ma fanno i conti con situazioni differenti. Mentre Singapore sembra aver ormai compiuto una svolta verso il ritorno alla normalità, con l’apertura dei confini a diversi paesi della regione, la Malesia fa i conti con una nuova ondata di contagi. Lo scorso ottobre le autorità sanitarie di Singapore hanno confermato appena 10 nuovi casi di coronavirus, sotto la soglia di 20 per l’11mo giorno consecutivo. L’efficace contenimento del virus ha spinto la città-Stato a ristabilire i contati con il resto del mondo, vitali per l’economia della città-Stato dipendente dai flussi commerciali e dal turismo. Singapore ha unilateralmente aperto i propri confini a paesi quali Vietnam, Australia, Brunei e Nuova Zelanda: il ministro dei Trasporti, Ong Ye Kung,, ha dichiarato al parlamento che “anche se questi paesi non sono pronti a revocare a loro volta le restrizioni, Singapore sarò in cima alla loro lista quando decideranno di procedere in tal senso”. Ong ha aggiunto che Singapore avvierà discussioni con paesi e regioni a basso rischio per l’istituzione di cosiddette “bolle di traffico aereo” per il ripristino dei flussi ordinari, inclusi quelli turistici. Per quanto riguarda i viaggi d’affari, Singapore ha già raggiunto accordi con Cina, Malesia, Corea del Sud, Giappone e Brunei, a partire dallo scorso giugno. (segue) (Fim)