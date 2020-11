Singapore: premier Lee, Stato rischia disavanzo nel 2021 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Singapore ha rivisto al ribasso ad agosto le stime di crescita dell’economia per il 2020, da una forbice compresa tra meno 4 e meno 7 per cento del pil, ad una compresa tra meno 5 e meno 7 per cento. Il governo ha annunciato che il prodotto interno lordo della Città-Stato ha subito una contrazione del 13,2 per cento nel secondo trimestre dell’anno, durante il quale erano in vigore nel paese pesanti restrizioni tese a contenere la pandemia di coronavirus. Il dato è peggiore rispetto alla proiezione preliminare (meno 12,6 per cento). Una nota del ministero del Commercio e dell’industria avverte che “la tendenza per l’economia di Singapore si è lievemente indebolita rispetto a maggio”, quando il governo aveva formulato le precedenti previsioni. La nota afferma che l’ambiente economico globale “continuerà a porre un freno a diversi dei settori economici di Singapore orientati all’esportazione, come i trasporti, lo stoccaggio e il commercio all’ingrosso”. (Fim)