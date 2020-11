Governo: ministro Di Maio, più spazio ai 5 Stelle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C'è un prima e un dopo", dice il ministro degli Esteri nonché leader 5Stelle, Luigi Di Maio a "la Repubblica". C'è il passato, il Movimento delle origini e c'è il presente: quello disegnato da Stati generali che sono destinati a cambiare le cose su due punti fondamentali: le alleanze,che si fanno in base ai programmi "come gli iscritti avevano deciso già ad agosto". E il rapporto con Rousseau, "che va modificato a partire dalla gestione del fondi e dalla certificazione delle liste". II ministro spiega che "i 5Selle hanno lo spirito del movimento e dotarsi di una struttura non significa certo rinnegare i propri principi. Le anime sono diverse, i nostri modelli di partecipazione alternativi ai partiti, ciononostante abbiamo deciso di evolverci e di costruire qualcosa di più solido. L'idea di coinvolgere la società civile è stata nostra prima ancora del 2013. Una cosa è certa, dopo ieri c'è un prima e un dopo. E io sono contento dei profondi cambiamenti apportati alla nostra organizzazione". Di diverso rispetto al passato c'è il fatto che "il Movimento si candidi a essere una forza politica strutturale dei panorama italiano. Il M5S servirà a governare e a rappresentare nelle istituzioni questo Paese ancora a lungo". Di Maio chiede infine che "il Movimento faccia pesare di più il suo ruolo nel governo. Non è una critica a Bonafede, che ha tutta la mia fiducia, ma dobbiamo migliorare il lavoro di squadra, possiamo fare molto di più".(Res)