Ue: Di Maio, dobbiamo correre più veloce del virus

- Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in una intervista a "la Repubblica" valuta la proposta del presidente del Parlamento europeo Sassoli di chiedere la cancellazione del debiti Covid. "E' una posizione che stiamo portando avanti anche con diversi nostri parlamentari. La crisi che stiamo attraversando è senza precedenti e servono misure straordinarie". "Ma soprattutto, - continua -se l'Ue vuole avere un futuro bisogna anche superare logiche per cui due Paesi possono mettere sotto scacco un intero sistema. Il virus corre veloce. O l'Ue corre più forte o rischiamo di rimanere indietro". Di Maio chiede che i parlamentari 5Stelle trovino casa in Europa. Non si è capito se in Renew Europe, il gruppo dell'En marche di Emmanuel Macron, o tra i socialisti. "Non dirò nulla che faccia scattare íl totogruppo, ma credo ci siano diverse opportunità da cogliere per rafforzarci". Quanto al vertice antiterrorismo, dove la Francia non ha invitato l'Italia, il ministro chiarisce che "era un vertice di capi di Stato e di governo, non di ministri degli Esteri".(Res)