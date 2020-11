Ue: europarlamentare Tinagli sullo stop al Recovery Fund, pronti a soluzioni innovative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono dispiaciuta e delusa da questa decisione, ma spero che la partita non sia chiusa: Polonia e Ungheria devono rendersi conto che più che un dispetto all'Europa fanno un danno ai loro cittadini che sono tra i principali beneficiari dei fondi Ue". Lo ha detto, a "La Stampa", Irene Tinagli, presidente della commissione Affari Economici del Parlamento europeo, che non mette da parte l'ottimismo ma al contempo invita l'Ue a pensare a "soluzioni innovative" per trovare un'eventuale via d'uscita all'impasse che blocca il Recovery Fund e suggerisce anche di valutare un'estensione di Sure per tamponare nei prossimi mesi le ferite economiche di questa seconda ondata della pandemia. "Per noi - spiega - si tratta di un tema ineludibile. Da tempo parlavamo di un meccanismo per la tutela dei valori Ue e questa è la giusta occasione per farlo. Non si può cedere alla retorica dei sovranisti — non solo polacchi e ungheresi — per cui l'Ue è un bancomat dal quale prendere soldi solo quando fa comodo. L'Ue è un'unione di valori basata sul rispetto di alcune regole comuni". (segue) (Res)