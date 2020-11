Ue: europarlamentare Tinagli sullo stop al Recovery Fund, pronti a soluzioni innovative (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo, però, il Recovery è tenuto in ostaggio. "Spero ancora in un lieto fine. Ma se la situazione non dovesse cambiare, la Commissione e le altre istituzioni europee potrebbero trovare soluzioni innovative e creative". Intanto sono partiti i negoziati con il Consiglio sul regolamento del Recovery. "Noi siamo pronti a negoziare anche di notte perché vogliamo chiudere entro Natale. La posizione del Parlamento è ambiziosa, ma realista. Abbiamo proposto per esempio di aumentare al 20 peft cento l'anticipo ai governi perché molti Stati arriveranno al pagamento della prima tranche in serie difficoltà e quindi è giusto concedere maggiori risorse per avviare subito riforme e investimenti", ha concluso Tinagli. (Res)