- A Torino oggi, martedì 17 novembre, giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 3202m. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: l'anticiclone si rinforza nuovamente da Ovest determinando una giornata in prevalenza soleggiata ovunque salvo velature di passaggio e banchi di nebbia nottetempo e al mattino sulle basse pianure piemontesi. Clima nel complesso mite per il periodo. Venti deboli, moderati da Nord sulla Liguria centro-occidentale. (Rpi)