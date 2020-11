Nagorno-Karabakh: Maurer (Cicr), lavoriamo per aiutare gli sfollati e lo scambio di prigionieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato internazionale della Croce Rossa (Cicr) sta lavorando diligentemente per garantire la consegna di aiuti ai gruppi di sfollati nel Nagorno-Karabakh e facilitare lo scambio di prigionieri e dei corpi dei defunti a seguito del cessate il fuoco mediato dalla Russia concordato il 9 novembre Lo ha detto Peter Maurer, il presidente del Cicr, in un'intervista all’agenzia di stampa “Sputnik”. Maurer ha detto che il Cicr ha attualmente tre priorità principali in Nagorno-Karabakh, vale a dire "l'assistenza alla popolazione sfollata, il recupero dei cadaveri e le visite ai detenuti al fine di preparare possibili negoziati e scambi". Tutti i partecipanti al conflitto del Nagorno-Karabakh, divampato alla fine di settembre, hanno riportato vittime durante i combattimenti. Maurer ha affermato che sino a oggi sono stati scambiati almeno 200 corpi tra i partecipanti al conflitto. "Sul recupero dei cadaveri sono molto felice di riferire che, grazie alla presenza delle forze di pace russe e del Cicr, le parti hanno iniziato a recuperare e scambiarsi le salme delle vittime. In base alle ultime informazioni in mio possesso sono già stati scambiati 200 corpi. E continueremo questo sforzo", ha detto il presidente del Cicr. (segue) (Rum)