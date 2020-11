Nagorno-Karabakh: Maurer (Cicr), lavoriamo per aiutare gli sfollati e lo scambio di prigionieri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Facilitare lo scambio di prigionieri è uno dei compiti principali del Cicr, ha affermato Maurer, aggiungendo che il comitato lavorerà per garantire che tutti i detenuti siano trattati in condizioni che soddisfino gli standard internazionali. "Abbiamo dimensioni di numeri troppo elevate al momento ed è un problema cui lavoriamo con le parti per ottenere pieno accesso e assicurarci che i bisogni di base dei detenuti siano garantiti”, ha detto Maurer, secondo cui l’auspico è “creare un'atmosfera in cui le parti possano quindi negoziare e concordare gli scambi". Maurer ha aggiunto che il comitato stesso non prende parte alla negoziazione degli accordi, sebbene l'organizzazione umanitaria rimanga pronta a facilitare qualsiasi intesa. Il presidente del Cicr dovrebbe tenere oggi dei colloqui con il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, a Mosca. La situazione umanitaria nel Nagorno-Karabakh dovrebbe occupare un posto di rilievo nell'agenda dei colloqui. (Rum)