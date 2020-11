Paesi Bassi: procura, matrice “terroristica” dietro sparatoria contro l’ambasciata saudita all’Aia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sarebbe una matrice “terroristica” alla base della sparatoria avvenuta giovedì scorso, 12 novembre, di fronte all’ambasciata dell’Arabia Saudita all’Aia, nei Paesi bassi. È quanto riferito dalla procura generale olandese, secondo cui un sospetto di 40 anni, arrestato il giorno in cui l'ambasciata è stata presa di mira da una serie colpi di arma da fuoco, è apparso ieri davanti a un magistrato inquirente. In seguito alla comparizione sono state disposte misure cautelari di 14 giorni mentre le indagini proseguono. La sparatoria, avvenuta nelle prime ore del mattino, non ha provocato vittime o feriti ma ha lasciato dei chiari segni sulla facciata del palazzo che ospite la missione diplomatica e in diverse finestre che sono state crivellate dai colpi d’arma da fuoco. I pubblici ministeri hanno affermato che l'uomo, la cui identità non è stata rivelata, è sospettato di crimini "con un movente terroristico", fra cui tentato omicidio o omicidio colposo di una guardia dell'ambasciata e "violenza nei confronti dell’edificio che ospita una persona soggetta a protezione internazionale”. Il movente terroristico per i pubblici ministeri olandesi sarebbe “evidente”, soprattutto visto che in precedenza lo stesso uomo è stato multato per aver deturpato l’edificio.(Beb)