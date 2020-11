Energia: Turchia, rilasciata licenza a Rosatom per terzo blocco centrale nucleare di Akkuyu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Energia della Turchia ha annunciato di aver rilasciato una licenza per la costruzione del terzo blocco della centrale nucleare di Akkuyu, impianto in fase di realizzazione nel sud del Paese dall’azienda russa Rosatom. "È stata rilasciata una licenza per la costruzione della terza unità della centrale nucleare di Akkuyu. Il primo reattore sarà messo in servizio nel 2023 e il nostro portafoglio energetico sarà più diversificato grazie a una nuova fonte di energia", si legge in un comunicato il ministero dell'Energia turco. Quella di Akkuyu è la prima centrale nucleare costruita in Turchia. Il progetto include quattro unità di potenza con reattori di generazione 3+ VVER-1200 di progettazione russa. La capacità di ciascuna unità di potenza sarà di 1.200 MW. La costruzione della centrale nucleare di Akkuyu è il primo progetto dell'industria nucleare globale, implementato secondo il modello build-own-operate. Il costo del progetto è di circa 20 miliardi di dollari. La costruzione della prima unità di potenza della centrale nucleare di Akkuyu con la partecipazione di Rosatom è iniziata nell'aprile del 2018, mentre quella seconda unità lo scorso aprile. (Tua)