Sardegna: dalla Regione un milione di euro per valorizzare aree di interesse naturalistico (2)

- "Per la Sardegna – ha detto l'assessore regionale della Difesa dell'ambiente, Gianni Lampis - aree marine protette e parchi rappresentano una parte importante dell'immenso patrimonio ambientale che la Regione intende tutelare e salvaguardare e che può diventare, oltre che un bene insostituibile per la qualità della vita dei Sardi, un punto fermo del rilancio socio-economico dell'Isola". Per il completamento del programma di valorizzazione e fruizione delle isole Cavoli e Serpentara, proposto dall'Area marina protetta Capo Carbonara e dal Comune di Villasimius, sono stati stanziati 300mila euro, altrettanti per il completamento del centro didattico per studenti e fruitori dell'Area marina protetta ed ecoforesteria del mare, proposto dall'Amp Tavolara - Capo Coda Cavallo. Per gli interventi di eradicazione della Trachemys scrypta e di altre specie vegetali aliene, proposta dal Parco regionale di Molentargius - Saline, sono stati destinati 89mila euro. (Rsc)