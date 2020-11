Roma: 2 kg droga dalla Spagna in una pentola, la consegna la fanno i finanzieri, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Era in attesa di 2 chili di marjuana provenienti dalla Spagna. Non immaginava, però, che stava ritirando la spedizione non dal corriere, ma da militari della Guardia di finanza – autorizzati dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio – che così lo hanno arrestato in flagranza per il reato di traffico di sostanze stupefacenti. L'uomo, un giovane moldavo residente a Cerveteri, si è fatto spedire la droga dalla penisola iberica nascosta abilmente all'interno di una pentola a pressione per poi destinarla allo spaccio locale, ma la marijuana è stata intercettata dai finanzieri dello scalo aeroportuale di Malpensa. A quel punto i militari hanno "consegnato" lo stupefacente all'uomo e poi lo hanno arrestato. L’operazione è stata condotta dalle fiamme gialle della compagnia di Ladispoli e del gruppo di Malpensa. (Rer)