Sardegna: settimana di lavoro per commissioni permanenti Consiglio regionale e commissione speciale sull'Insularità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' prevista per questa mattina alle 10:30, la riunione della Commissione speciale sull'Insularità, guidata da Michele Cossa (Riformatori). All'ordine del giorno, l'esame di una bozza di proposta di legge per il riconoscimento del principio d'insularità. Per mercoledì 18 novembre, sono previste le sedute della Prima, Seconda, Quinta e Sesta Commissione. Il parlamentino della "Sanità", guidato da Domenico Gallus (Udc) si riunirà alle 10. In programma l'audizione dell'assessore al Lavoro Alessandra Zedda sul Piano triennale per l'emigrazione 2020/2022 e il programma annuale 2020. All'ordine del giorno anche l'esame delle proposta di legge n.196 (Istituzione del titolo di "Associazione sportiva storica della Sardegna") e n. 181 (Misure urgenti di sostegno alle strutture sanitarie private accreditate e in regime contrattuale per la macroarea della specialistica ambulatoriale, centri di riabilitazione, assistenza ospedaliera accreditata, finalizzate alla progressiva ripresa dell'erogazione delle prestazioni sanitarie a seguito dell'emergenza correlata al Covid-19). (segue) (Rsc)