Sardegna: settimana di lavoro per commissioni permanenti Consiglio regionale e commissione speciale sull'Insularità (2)

- Alle 10,30 si riuniranno le Commissioni "Autonomia" e "Attività produttive". Il parlamentino presieduto da Pierluigi Saiu (Lega) proseguirà l'esame del Disegno di legge n 107 (Norme urgenti per il rilancio delle attività di impulso, coordinamento ed attuazione degli interventi della Giunta regionale e di riorganizzazione della Presidenza della Regione. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, alla legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 ed alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31). La Quinta Commissione guidata da Piero Maieli (Psd'Az) sentirà l'assessore al Turismo, Gianni Chessa, sulla proposta di legge n.209 "Disciplina dell'enoturismo in Sardegna". Si parlerà inoltre delle problematiche legate alla coltivazione della canapa ai sensi della legge 2 dicembre 2016, n. 242. Per le 17, infine, è convocata la Seconda Commissione "Lavoro e Cultura" presieduta da Alfonso Marras (Riformatori). In programma l'audizione dell'assessore alla Cultura Andrea Biancareddu e del presidente dell'Ersu di Sassari, Massimo Sechi, sul programma di edilizia universitaria nel Nord Sardegna, con particolare riferimento al progetto di una nuova Casa dello Studente a Sassari e di altre due strutture ad Alghero ed Olbia. L'assessore sarà sentito anche sulle nuove nomine dei componenti della Consulta regionale per il Cinema. (Rsc)