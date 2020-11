Sardegna: Orrù (Progressisti), serve accordo per tutelare tutti i dipendenti di Air Italy nell'isola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il piano di formazione non tutela tutti i lavoratori Air Italy ed è necessario trovare un accordo con le altre regioni, al fine di rendere più facile l'estensione delle tutele al maggior numero possibile di lavoratori per ora esclusi". Lo dichiara la consigliera regionale dei Progressisti, Maria Laura Orrù. "Stanno per partire i corsi di formazione voluti dalla Regione Sardegna e promossi da ASPAL per favorire il reinserimento occupazionale dei dipendenti di Air Italy attualmente in cassa integrazione.I percorsi saranno destinanti a tutti i lavoratori che hanno operato stabilmente a Olbia, residenti o domiciliati in Sardegna, o aventi base operativa in Sardegna alla data di attivazione della misura di ammortizzazione sociale, compresi i lavoratori che dovessero essere reintegrati a seguito di provvedimento giudiziario. Saranno esclusi i lavoratori attualmente residenti altrove e i reintegranti ingiustamente licenziati quattro anni fa". "Bisogna ragionare in prospettiva futura e farsi trovare pronti con il personale altamente qualificato – ha concluso Orrù -. Abbiamo presentato un'interrogazione proprio per discutere questa importante questione". (Rsc)