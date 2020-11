Libia: presidente turco Erdogan atteso oggi a Tripoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, è atteso oggi nella capitale della Libia, Tripoli, per una visita ufficiale. Lo confermano fonti libiche ad "Agenzia Nova" dopo le indiscrezioni apparse su alcuni media arabi negli ultimi giorni. Secondo queste indiscrezioni Erdogan dovrebbe visitare anche Misurata, la “città-Stato” della Libia occidentale sede delle milizie considerate più forti del Paese. Secondo l'ex ambasciatore libico in India, Ramadan al Bahbah, l‘eventuale a visita di Erdogan a Tripoli "è un riconoscimento del controllo turco sulle articolazioni dello Stato libico e una vittoria per il progetto coloniale in Libia". Al Bahbah ha aggiunto, in un comunicato stampa, che "la situazione libica oggi riflette l'ampiezza del collasso e della reazione araba di fronte al progetto di occupazione mediorientale, che mira a dividere queste entità arabe già frammentate". Al Bahbah sottolineato che la possibile visita di Erdogan " arrivata dopo il fallimento del dialogo politico libico avvenuto in Tunisia per confermare che i trattati tra lui e Fayez al Sarraj non possono essere annullati". (segue) (Lit)