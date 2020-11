© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quando non si riesce a rinnovare contratti per evidenti chiusure della controparte uno degli strumenti è sciopero". Lo ha detto Annamaria Furlan, segretaria generale della Cisl, a "24 Mattino" su Radio24. "Non si fa a cuor leggero, ma c'è solidarietà tra i lavoratori, le critiche vengono da studiosi o politici", ha aggiunto.(Rin)