Spagna: governo approverà nuovo piano di aiuti per settori più colpiti da pandemia

- Il governo spagnolo ha rassicurato nel corso dell'incontro di ieri con i sindacati e le associazioni imprenditoriali che approverà un ulteriore piano di aiuti per i settori più colpiti dalla pandemia del coronavirus. Secondo quanto riferisce il quotidiano "Cinco Dias", l’esecutivo alleggerirà le condizioni della restituzione dei crediti di Stato per garantire la necessaria liquidità alle imprese. Nello specifico il governo prorogherà di tre anni il termine per il rimborso dei prestiti bancari garantiti dall'Istituto di credito ufficiale (Ico), rispetto ai cinque anni previsti in precedenza. Tra le altre misure che saranno discusse nel corso del Consiglio dei ministri di oggi è prevista, inoltre, la riforma del regime fallimentare, del settore energetico e la già annunciata riduzione dell'Iva 21 al 4 per cento sulle maschere. Aiuti speciali, infine, saranno destinati al settore alberghiero e delle ristorazione che hanno subito un ulteriore colpo a causa delle recenti misure di confinamento adottate in tutta la Spagna a causa della seconda ondata del Covid-19 (Spm)