Perù: nuovo presidente Sagasti, governo ad interim porterà avanti "poche questioni concrete e specifiche" (3)

- Il Perù inizia in questo modo ad uscire dalla situazione di stallo istituzionale che per quasi 48 ore lo ha visto senza un presidente. Sagasti dovrà adesso giurare come presidente e formare successivamente un nuovo governo. Nella seduta di ieri convocata d'urgenza dopo le dimissioni di Merino il parlamento non era riuscito a trovare il consenso per eleggere un nuovo leader, cui secondo Costituzione sarebbe andata la presidenza del paese. L'unica candidatura presentata, quella di Rocio Silva Santisteban,- portavoce del Fronte ampio, coalizione che riunisce diverse forze della sinistra peruviana - era stata respinta con 42 voti a favore, 52 contrari e un astenuto. In quella lista Sagasti figurava come vice. Chiusa senza successo la seduta di domenica, l'Aula ha ripreso la discussione alle 14 ore locali di oggi, il tardo pomeriggio in Italia, e si è conclusa in poco più di un'ora. (Abu)