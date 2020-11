Usa: Wall Street, Testa pronta a fare il suo ingresso nell'indice S&P 500

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tesla è pronta ad entrare a far parte dell'indice S&P 500 di Wall Street prima dell'apertura del trading il 21 dicembre. Lo ripota il sito "The Hill". La compagnia di auto elettriche gestita da Elon Musk ha visto le sue azioni salire del 12 per cento dopo l'annuncio. Tesla diventerà una delle società più grandi mai aggiunte all'indice azionario, con una capitalizzazione di mercato di oltre 380 miliardi di dollari. Sarà una delle maggiori aggiunte di peso all'S&P 500 dell'ultimo decennio, e di conseguenza genererà una delle più grandi operazioni di finanziamento nella storia dell'S&P 500. (Nys)