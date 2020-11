Brasile: coronavirus, al via test su efficacia del vaccino anti-tubercolosi contro la Covid-19 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La coordinatrice dello studio in Brasile, la pneumologa e ricercatrice della Fiocruz, Margareth Dalcolmo, ha affermato che prima di iniziare la sperimentazione i volontari vengono sottoposti al test per verificare se abbiano già contratto la Covid-19 in precedenza. I partecipanti saranno poi soggetti a prelievi di sangue per studi di marcatori immunologici dopo tre nove e 12 mesi per verificare se abbiamo contratto il virus. Studi effettuati sul vaccino precedentemente alla comparsa della Covid-19, hanno evidenziato di generare una protezione contro altri virus respiratori su gruppi di popolazione studiati, soprattutto in Africa. Come ha spiegato da Dalcompo, questo ha sollevato l'ipotesi che il Bcg possa essere utilizzato per generare reazione immunitaria varia chiamata "immunità addestrata". Una risposta dell'organismo equivalente a un addestramento per il sistema immunitario capace di spingere il corpo a difendersi da altri patogeni, soprattutto virali. "L'ipotesi formulata è che a fronte al contatto con il nuovo coronavirus il vaccino possa generare un effetto protettivo, evitando le forme più gravi di covid-19 o la malattia stessa", ha detto Dalcolmo. (Nys)