Usa-Francia: incontro a Parigi tra Pompeo e Macron

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha incontrato a Parigi il presidente francese Emmanuel Macron. Lo riporta il dipartimento di Stato in una nota. I due hanno discusso delle minacce alla sicurezza globale, degli sforzi per contrastare l'estremismo violento, del comportamento destabilizzante dell'Iran e dell'influenza di Hezbollah in Libano. Il Segretario ha sottolineato l'importanza dell'alleanza transatlantica e dell'unità della Nato e ha evidenziato "la forte cooperazione" dei due paesi nella regione indopacifica, così come gli sforzi per contrastare il Partito comunista cinese.(Nys)