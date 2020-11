Usa: Wall Street, l'ottimismo per il vaccino spinge i listini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Borsa di New York chiude in territorio positivo, con il Dow Jones e lo S&P 500 che toccano nuovi record. A spingere listini è l'annuncio della casa farmaceutica statunitense Moderna di avere un vaccino anti Covid in avanzata fase di sperimentazione e con un'efficacia al 94,5 per cento. Il Dow Jones chiede a +1,60 per cento a 29.950,44 punti. Lo S&P sale dell'1,21 per cento a 3.628,44 punti. Il Nasdaq avanza dello 0,63 per cento a 12.013,39 punti. Il titolo di Moderna, quotata al Nasdaq, avanza a fine contrattazioni del 9,63 per cento. (Nys)