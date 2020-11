Usa: Dominion parte del consiglio federale che ha attestato la sicurezza delle elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dominion Voting Systems, l’azienda produttrice dei macchinari per il voto elettronico utilizzati in diversi Stati Usa, e accusata dalla campagna elettorale di Donald Trump di aver attuato manipolazioni sistemiche del voto in favore del Democratico Joe Biden, è parte dell’agenzia federale che ha smentito pubblicamente le accuse del presidente, definendo quelle del 3 novembre le elezioni “più sicure nella storia americana”. Lo rivela il quotidiano “Washington Examiner”. Ha avuto grande eco mediatico, la scorsa settimana, la presa di posizione contro le accuse di frode di Trump da parte del Consiglio coordinatore dei sistemi di voto informatizzati (Scc) parte dell’Agenzia per la sicurezza informatica e delle infrastrutture (Cisa), a sua volta alle dipendenze del dipartimento di Sicurezza interna. Quel che i media non hanno riferito, secondo il “Washington Examiner”, è che il comunicato che ha smentito Trump in merito alle presunte falle nei sistemi di Dominion è stato approntato proprio dal Consiglio coordinatore, di cui Dominion è membro assieme ad un’altra azienda produttrice dei sistemi di voto Usa, Smartmatic, accusata a sua volta di irregolarità dalla campagna di Trump. Il comunicato congiunto sull’integrità delle elezioni del 3 novembre è stato diramato, oltre che dall’Scc, anche da un’alta entità alle dipendenze della Cisa, il Consiglio di coordinamento governativo del Comitato esecutivo sulle infrastrutture elettorali (Gcc), che rappresenta una coalizione di alcuni Stati, governi locali e agenzie governative statunitensi. (segue) (Nys)