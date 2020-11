Usa: Dominion parte del consiglio federale che ha attestato la sicurezza delle elezioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comunicato, pubblicato il 12 novembre, costituisce secondo la maggior parte dei media Usa la dimostrazione che le accuse di frode di Trump sono state smentite dalla sua stessa amministrazione federale. Dominion, bersaglio di alcune tra le più gravi e al momento non circostanziate accuse del presidente e dei suoi legali, appare però tra i “membri organizzatori” dell’Scc, e avrebbe dunque avuto un ruolo diretto nella stesura del comunicato che ha “ufficialmente” smentito il presidente in carica. Sul sito della Cisa, l’Scc è presentato come un organo che ha funzione di “ufficio di collegamento primario tra il sottosettore elettorale e le agenzie federali, statali e locali, incluso il dipartimento di Sicurezza interna”. La Cisa agirebbe dunque, secondo il “Washington Examiner”, come una sorta di interfaccia tra le realità commerciali del sottosettore elettorale e i governi statali e locali. La stessa Cisa, aggiunge il quotidiano, precisa sul suo sito web di non esercitare alcuna supervisione o responsabilità gestionale sulle elezioni, che sono invece competenze esclusive di Stati e governi locali. (Nys)