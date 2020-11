Usa: coronavirus, Pfizer avvia programma pilota di immunizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pfizer, la compagnia farmaceutica che lo scorso 5 novembre ha annunciato di aver sviluppato un vaccino contro il coronavirus efficace al 90 per cento, ha reso noto che avvierà un programma pilota di immunizzazione dalla Covid-19 negli Stati Uniti, per aiutare a definire un piano nazionale di distribuzione e somministrazione del farmaco. La compagnia farmaceutica ha scelto per il programma pilota gli Stati di Rhode Island, Texas, New Mexico e Tennessee, in considerazione delle loro marcate differenze di superficie, popolazione, densità abitative e infrastrutture di immunizzazione. (Nys)