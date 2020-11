Imprese: Huawei pronto a cedere il marchio Honor per sottrarlo alle pressioni Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Huawei Technologies ha annunciato oggi, 17 novembre, la cessione delle sue attività di produzione e commercializzazione di smartphone a marchio Honor ad un consorzio di altre 30 aziende, prendendo atto che il suo marchio di apparecchi per la telefonia mobile a basso costo debba continuare ad accedere alle forniture di componenti dagli Stati Uniti, a rischio per effetto delle pressioni sanzionatorie di Washington ai danni dell’azienda cinese. Huawei, primo produttore di smartphone della Cina, ha riferito che il marchio Honor sarà ceduto al consorzio Shenzhen Zhixin New Information Technology Co. Una volta ultimata la vendita, Huawei “non manterrà alcuna partecipazione azionaria, né sarà coinvolta nella gestione o nelle attività decisionali”. Il consorzio di acquirenti include agenti e concessionari dello stesso marchio Honor, così come diverse entità sostenute dal governo metropolitano di Shenzhen e la piattaforma di e-commerce Sunning.com Group. Tra gli acquirenti anche China Telling Telecom, distributore degli smartphone di Huawei, Samsung e Apple. Huawei non ha rivelato il valore economico dell’operazione. (Cip)