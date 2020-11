Corea del Sud: coronavirus, governo inasprisce misure di distanziamento nell’area di Seul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie della Corea del Sud hanno deciso di innalzare le misure di distanziamento sociale contro il coronavirus nell’area della Grande Seul al livello di 1,5 sulla scala metropolitana delle misure di emergenza pandemica, a seguito dell’aumento dei casi di contagio registrati negli ultimi giorni. Ieri, 16 novembre, la Corea del Sud ha registrato 230 nuovi casi di positività al virus, sopra la soglia di 200 per il quarto giorno consecutivo. La maggior parte dei casi – 202 – sono stati trasmessi sul territorio nazionale. Il totale dei contagi confermati in Corea del Sud dall’inizio della pandemia è aumentato così a 28.999, secondo l’Agenzia per il controllo e la prevenzione delle malattie della Corea del Sud (Kdca). Il Paese ha registrato oltre 100 contagi giornalieri per dieci giorni consecutivi, ed ha superato i 200 per la prima volta da 73 giorni sabato, 14 novembre. L’inasprimento delle misure di distanziamento sociale diverrà effettivo a Seul e nella sua area metropolitana da giovedì, 18 novembre, e ad Incheon a partire dalla prossima settimana. (Git)