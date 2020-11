Usa: Biden dopo firma Rcep, allinearsi ad altre democrazie per scrivere regole commercio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il democratico Joe Biden, vincitore delle elezioni presidenziali Usa dello scorso 3 novembre, ha commentato la firma da parte di Cina, Giappone, Corea del Sud e dei dieci Paesi del Sud-est asiatico dell'accordo regionale di libero scambio Rcep. Tornando a criticare la politica commerciale del presidente Usa in carica Donald Trump, incentrata sugli accordi bilaterali e sul ritorno alle misure protezionistiche, Biden ha ricordato ieri, 16 novembre, che gli Usa "rappresentano il 25 per cento della capacità commerciale globale, dell'economia globale. Dobbiamo allinearci alle altre democrazie, che costituiscono un ulteriore 25 per cento o più, così da poter definire le regole del gioco". Le parole di Biden sono suonate come una presa di posizione indiretta in favore di una adesione degli Stati Uniti al Rcep, anche se gli Stati Uniti non hanno mai preso parte ai negoziati per la definizione di tale accordo, iniziati nel 2013. "Non dovremmo lasciare che la Cina ed altri dettino gli esiti, perché sono gli unici a giocare. Vi assicuro che ho un piano dettagliato, e sarò pronto ad annunciarlo il 21 gennaio", ha aggiunto Biden, riferendosi alla data di insediamento della prossima amministrazione presidenziale Usa.