Giappone-Usa: accordo costi difesa, Tokyo potrebbe attendere l’insediamento di Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone pare propenso a ritardare ulteriormente i negoziati con gli Stati Uniti per il rinnovo dell’accordo che definisce gli oneri economici relativi allo stazionamento delle Forze statunitensi in Giappone. Lo riferisce il quotidiano “Nikkei”, secondo cui diversi funzionari del governo giapponese premono per rinviare i negoziati alla fine di gennaio, quando alla Casa Bianca dovrebbe insediarsi il democratico Joe Biden. Sino a questo momento, Tokyo ha lavorato per giungere alla definizione di una intesa entro i primissimi mesi del 2021, così da includerne i termini nel bilancio dello Stato per il prossimo anno fiscale, che in Giappone ha inizio nel mese di aprile. Data però la finestra temporale ristretta, e i termini onerosi posti dall’amministrazione del presidente Donald Trump, a Tokyo sempre più funzionari starebbero sollecitando di attendere gli sviluppi della politica interna statunitense sino alla fine di gennaio. Ieri, 16 novembre, il ministro degli Esteri giapponese, Toshimitsu Motegi, si è limitato a dichiarate che il Giappone “proseguirà i negoziati con un occhio allo scenario di sicurezza nell’Asia Orientale, alla posizione fiscale del Giappone e al fatto che gli Stati Uniti sono impegnati in una transizione presidenziale”. (segue) (Git)